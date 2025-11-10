Giorno di stacco per la Fiorentina. 48 ore libere, poi doppi allenamenti
Questo inizio di settimana segna anche l'avvio della terza e ultima pausa autunnale per le Nazionali. Ieri si è giocata infatti l'ultima giornata prima della sosta e la Fiorentina, alla prima con Paolo Vanoli, è uscita indenne dallo scontro salvezza del Ferraris col Genoa. Dopo la partita, il nuovo allenatore ha concesso due giorni interamente liberi alla squadra: dunque, niente allenamenti per oggi e domani, le sedute al Viola Park riprenderanno mercoledì con programma di doppia sessione giornaliera.
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
