Giorno di stacco per la Fiorentina. 48 ore libere, poi doppi allenamenti

Questo inizio di settimana segna anche l'avvio della terza e ultima pausa autunnale per le Nazionali. Ieri si è giocata infatti l'ultima giornata prima della sosta e la Fiorentina, alla prima con Paolo Vanoli, è uscita indenne dallo scontro salvezza del Ferraris col Genoa. Dopo la partita, il nuovo allenatore ha concesso due giorni interamente liberi alla squadra: dunque, niente allenamenti per oggi e domani, le sedute al Viola Park riprenderanno mercoledì con programma di doppia sessione giornaliera.