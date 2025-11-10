Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Viola, quei piccoli indizi di crescita"
Corriere dello Sport: "Viola, qualcosa non basta"
Tuttosport: "Genoa e Fiorentina, non molla nessuno"
la Repubblica: "La prima volta di Vanoli: errori, rigori e un pareggio. Fiorentina, va bene così"
La Gazzetta dello Sport: "Genoa e Fiorentina, tra errori e gol restano in zona B"
Corriere Fiorentino: "Com'è dura la risalita"
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
