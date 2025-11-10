Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Viola, quei piccoli indizi di crescita"

Corriere dello Sport: "Viola, qualcosa non basta"

Tuttosport: "Genoa e Fiorentina, non molla nessuno"

la Repubblica: "La prima volta di Vanoli: errori, rigori e un pareggio. Fiorentina, va bene così"

La Gazzetta dello Sport: "Genoa e Fiorentina, tra errori e gol restano in zona B"

Corriere Fiorentino: "Com'è dura la risalita"