Prime curiosità sullo staff di Vanoli: oggi c'era Zuccher, il terzo preparatore dei portieri
Piccola curiosità sullo staff tecnico di Paolo Vanoli in attesa che venga reso noto in maniera ufficiale. Nelle distinte odierne vi erano tre preparatori dei portieri. Oltre a Giorgio Bianchi e Dall'Omo Alessandro, in panchina c'era anche Marco Zuccher, uomo di fiducia di Vanoli che aveva con sé anche a Torino.
