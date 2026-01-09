Franchi, a giorni l'allargamento dei cantieri. La sindaca: "Vogliamo ridurre i tempi"

In tempi di mercato viene meno, ma il tema stadio è sempre tra i più scottanti in casa Fiorentina. Oggi c'è stato modo di parlarne con la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha svolto un sopralluogo sui cantieri del Franchi in mattinata, assieme all'Assessora allo Sport, Letizia Perini. Quel che si apprende è che sono in corso di realizzazione i diaframmi di sostegno dei nuovi locali interrati, adiacenti alla vecchia palestra, dove troveranno posto le nuove centrali tecnologiche del Franchi. La prossima settimana il cantiere si allargherà all'area dell'attuale mercato rionale (spostato nel piazzale di Maratona) per consentire lo stoccaggio delle travi prefabbricate in acciaio già prodotte, necessarie per il completamento delle gradinate e per la realizzazione della copertura. Per saperne di più: Stadio Franchi, sopralluogo della sindaca: presto il cantiere si allargherà

La stessa prima cittadina fiorentina, Funaro, ha poi preso la parola (qua le dichiarazioni integrali) per commentare l'andamento dei lavori: "Gli operai stanno lavorando anche sulla parte esterna, oltre al lavoro che riguarda lo spostamento del cantiere che permetterà di far passare le travi in acciaio che faranno vedere bene lo stato d'avanzamento dei lavori. Ad oggi siamo in regola con ciò che è stato annunciato, anche se la nostra speranza è quella di una riduzione dei tempi".