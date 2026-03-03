Il ritorno alla difesa a tre un errore evidente: il precedente col Torino doveva aiutare

Tornare a tre per fare spazio a Daniele Rugani è stato un errore evidente. Questo il tema centrale di uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it. In campionato infatti la prima vittoria della Fiorentina è arrivata proprio contro l'Udinese il 21 dicembre scorso, per l'appunto il giorno in cui lo stesso Vanoli decise di cambiare il piano tattico schierando contemporaneamente Comuzzo, Pongracic e Ranieri, ma con quest'ultimo nel ruolo di terzino sinistro. Da quel giorno la Fiorentina è riuscita a vincere altre quattro partite in campionato, più tre pareggi e tre sconfitte, con un ruolino che ha permesso ai viola di mettere almeno un capello fuori dalla zona rossa. Una delle poche volte in cui l'allenatore ha deciso di tornare a tre è stata nel corso di Fiorentina-Torino, e per l'appunto nei minuti finali è arrivato il pari granata dopo una partita lungamente dominata. Questi indizi non possono essere casuali, ed è per questo che Vanoli è finito sul banco degli imputati dopo le scelte che hanno portato al 3-0 di Udine.