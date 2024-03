FOTO-VIDEO FV, Rivivi il LIVE dell'addio a Barone

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park: A.Giannattasio, L.Magistrato, G.Galassi, N.Santi, G.Falciai. In redazione: N.Righi, S.Fontanelli e A. Di Nardo.

È iniziata la camera ardente di Joe Barone, che andrà avanti fino a stasera alle 21:00. Come si può vedere dalle immagini e i video raccolti, ci sono già i primi tifosi hanno fatto visita al Viola Park per rendere omaggio e dare l'ultimo saluto al direttore generale viola, che oggi avrebbe compiuto 58 anni.

19:50 - Si chiude qui il LIVE di Firenzeviola.it, diretta di un giorno mai così triste nella recente storia viola. La camera ardente chiuderà alle 21.

19:37 - La Villa Viola intitolata a Joe Barone oltre a un torneo in onore dell'ex direttore generale da tenersi tutti gli anni. Tra i temi toccati da Rocco Commisso nel suo breve discorso con i tifosi della Curva Fiesole - che anno omaggiato la salma del dg - ci sono state queste due promesse. Due modi diversi per ricordare per sempre un dirigente che ha scritto la recente storia della Fiorentina.

19:34 - Saranno in tutto circa 10mila le persone che, entro le ore 21, saranno riuscite a dare il loro ultimo saluto a Joe Barone. Già intorno a mezzogiorno le persone che avevano reso omaggio all'ex dirigente viola erano intorno alle 3.000. Contando che la camera ardente chiuderà alle nove, però, la stima finale si aggirerà - come detto - sulle 10mila persone.

19:15 - All'interno della camera ardente, una scena davvero struggente: un lungo abbraccio tra uno dei leader della curva e degli 1926 (Pindo) e la vedova di Barone Camilla, i quattro figli e poi Rocco Commisso, che si è avvicinato ai tifosi e ha parlato con loro, commovendosi in continuazione. Al termine di questo confronto è stato scandito dalla curva il coro "Barone Joe lololo" che tante volte è stato intonato allo stadio nel corso di questi cinque anni, oltre a quello "Barone uno di noi". Seguono poi tanti fumogeni e torce.

19:02 - Arrivati al Viola Park anche gli ultras della Curva Fiesole. Il settore più caldo del tifo fiorentino, che ha inscenato un breve corteo silenzioso, ha voluto omaggiare il Direttore Generale viola, oltre che con una corona di fiori, con uno striscione con scritto: "Da fiorentino te ne sei andato... Questo popolo ti sarà sempre grato".

18:40 - Nel giorno della camera ardente al Viola Park di Joe Barone presente per un ultimo saluto al dirigente viola anche Eugenio Giani. Il governatore della regione toscana è arrivato poco fa per omaggiare il direttore generale della società gigliata.

17:56 - È arrivato al Viola Park per un ultimo saluto a Joe Barone anche Massimo Ferrero. Tra la commozione queste le parole del presidente della Sampdoria: "Il calcio ha perso una persona perbene, che ha dato la vita per questo sport. Quando è arrivato a Firenze si parlava di lui e lo incontrai subito in Lega. Lui ci ha messo la vita nella Fiorentina, ventiquattro ore su ventiquattro. Lui e Pradé hanno cercato in tutti i modi di portare la Fiorentina nei lidi che si merita. Il calcio ha perso un grande professionista e una grande persona. Mi dispiace stare qui a parlare di una persona come lui scomparsa a 58 anni. Il mondo è pieno di gentaccia, invece Gesù raccoglie prima sempre gente come lui".

16:53 - Presenti alla camera ardente di Joe Barone anche l'ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici, l'ex difensore e capitano, della Fiorentina Dario Dainelli e anche Marco Donadel.

16.45 - Sebastien Frey ha lasciato a Firenzeviola.it il suo pensiero sulla scomparsa di Barone, parlando anche di come ha visto Commisso: "Molto probabilmente sentirò Rocco stasera perché ci tengo a dirgli che voglio stargli molto vicino. So che ha perso un alleato e un amico, una persona su cui contava tanto e per questo oggi l'ho visto molto triste. Faccio le sincere condoglianze anche a Camilla e a tutta la famiglia che porta il nome Barone. A Rocco dirò che gli voglio bene e che spero che nonostante il dramma abbia la forza di portare avanti i progetti che avevano con Joe: è quello che avrebbe voluto anche lui". CLICCA QUI PER L'INTERVENTO COMPLETO

15:35 - È appena arrivato alla camera ardente di Joe Barone anche l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, che ha rilasciato anche qualche dichiarazione ai media presenti: "Sono qua per esprimere vicinanza alla famiglia, al presidente Commisso e a tutti i tifosi della Fiorentina. È una perdita triste, di una persona con dei valori, innamorato del suo lavoro e di questa società. Non nascoso che abbiamo avuto schermaglie in passato, ma era una conflittualità critica e costruttiva. Di lui ricorderò la tenacia e la determiazione. Le sue prese di posizioni energiche, dure e positive nei confronti di un movimento che tentava di far crescere".

15:26 - Presenti per omaggiare il feretro del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone anche due rappresentanti della FIFA. Si tratta di Mario Gallavotti e Romy Gai.

15:20 - Queste le parole del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: "Joe era un amico e un dirigente che ha realizzato il Viola Park con impegno. Ognuno ha messo il suo contributo, ma la tenacia e la costanza che ha messo il direttore Barone per realizzaro e la cura per mantenerlo penso che siano uniche. Resta il rammarico di non averlo potuto vivere a pieno e spero che ci possa essere un proseguimento importante della stagione da dedicare a lui. Grazie alla scelta che lui e il presidente Commisso hanno fatto, hanno dato importanza al nostro territorio, facendolo crescere".

14:55 - Gianluca Rocchi, designatore degli arbiti, è appena arrivato al Viola Park in rappresentanza dell'Aia.

14:42 - Arrivato anche l'allenatore del Pisa ed ex allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani, che in mattinava aveva ricordato Joe Barone con un toccante post su instagram.

14:37 - Presenti alla camera ardente di Joe Barone anche l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il dirigente del Milan Daniele Massaro.

14:25 - È appena arrivato al Viola Park anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

14:20 - La prima squadra della Fiorentina ha sfilato davanti al feretro di Joe Barone per ultima. Assieme ai calciatori c'erano anche le famiglie e i figli piccoli di Mandragora e Castrovilli che, in un momento così drammatico, sono riusciti a stemperare un po' la tensione di Rocco Commisso e della moglie Catherine.

14:10 - Dopo la visita in forma privata di questa mattina, la prima squadra della Fiorentina è tornata, questa volta tutti insieme, per rendere nuovamente omaggio a Joe Barone.

14:02 - È da poco arrivato al Viola Park anche il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli e il presidente Gianluca Ferrero.

13:54 - Sono giunte al Viola Park per rendere omaggio a Joe Barone anche tutte le formazioni del settore giovanile viola e la prima squadra femminile della Fiorentina.

13:47 - È da poco arrivato alla camera ardente di Joe Barone anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, rientrato in anticipo da Bruxelles dove si trovava per impegni istituzionali.

13:44 - Arriva anche Vincenzo Italiano: dopo il saluto privato avvenuto ieri sera, il tecnico della Fiorentina è tornato al Viola Park, insieme alla moglie e al figlio Christian, per omaggiare il suo dirigente.

13:18 - Sono arrivate da pochi minuti anche le candidate a Sindaco di Firenze del PD Sara Funaro e Cecilia Del Re.

13:10 - Dopo la visita in forma privata da parte di tutta la squadra, è arrivato alla camera ardente di Joe Barone anche Arthur Melo. Il calciatore, assieme al padre, aveva già espresso la sua commozione sui propri canali social nella giornata di ieri e oggi è voluto essere presente, nonostante fosse nel Regno Unito per motivi di sponsor, per porgere un ultimo saluto al direttore generale scomparso.

13:03 - A porgere un ultimo saluto a Joe Barone è arrivato al Viola Park anche il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

12:51 - Stanno Arrivando al Viola Park anche i rappresentanti di alcune società italiane. Al momento sono giunti Emiliano Moretti e Alberto Barile per il Torino e il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato. Mentre per quanto riguarda l'Udinese presente Stefano Campoccia. Presenti inoltre l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, insieme al presidente dei campani, Danilo Iervolino. Per quanto riguarda la delegazione dell'Atalanta invece è arrivato a Bagno a Ripoli Umberto Marino

12:46 - Come riportato dai nostri inviati anche l'ex capitano della Fiorentina, in viola dal 2005 al 2016, Manuel Pasqual è passato dal Viola Park per rendere omaggio al feretro di Joe Barone.

12:35 - Oltre alle tante persone che sono passate dal Viola Park a dare l'ultimo saluto a Joe Barone, anche numerose società di Serie A e non solo hanno voluto rendere omaggio al dirigente viola. Sono state infatti consegnate le corone di fiori di diversi club tra cui: Juventus, Roma, Sassuolo Verona, Salernitana, Sampdoria e Empoli. Da sottolineare come il patron degli azzurri Fabrizio Corsi abbia voluto lasciare anche un omaggio floreale personale. Oltre alle tante società italiane, un messaggio di cordoglio è stato mandato anche da tutte le squadre che hanno affrontato la Fiorentina nella scorsa edizione della Conference League.

12:20 - Alla camera ardente di Joe Barone al Viola Park è giunto anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che ha voluto rendere omaggio al dirigente della Fiorentina.

12:16 - Presenti per rendere omaggio al feretro di Joe Barone anche gli ex giocatori viola Marco Benassi e Lorenzo Venuti. Oltre a loro è arrivato anche l'agente Alessandro Lucci.

12:00 - Come riportato dai nostri inviati è arrivato al Viola Park anche Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina si è recato immediatamente nel padiglione eventi del centro sportivo.

11:36 - Nel giorno della camera ardente di Joe Barone, che ricordiamo resterà aperta fino alle 21:00, oltre 2000 persone sono passate dal Viola Park per dare un ultimo saluto al Direttore Generale della Fiorentina.

11:28 - A rendere omaggio al feretro è arrivato anche Ciccio Graziani, storico attaccante che giocò nella Fiorentina tra il 1981 e il 1983, e Alessandro Moggi, agente molto amico di Barone.

11:20 - Secondo quanto riferito dai nostri inviati, il settore giovanile della Fiorentina si recherà alla camera ardente di Joe Barone intorno alle ore 13:30.

11:00 - Alla camera ardente per Joe Barone sono arrivati anche il tecnico della Roma Daniele De Rossi e il dirigente giallorosso Maurizio Lombardo.

10:47 - Secondo quanto riferito dai nostri inviati, la squadra si è recata a rendere omaggio alla bara di Joe Barone in forma privata attorno alle ore 08:30 di questa mattina. È possibile però che possa tornare nel pomeriggio. C'erano anche i nazionali Milenkovic e Kayode, che hanno chiesto e ottenuto un permesso rispettivamente dallo staff della nazionale serba e da quello dell'Italia U21.

10:40 - Sono arrivati al Viola Park anche due noti tifosi della Fiorentina come Carlo Conti e Marco Masini, entrambi a colloquio con Commisso.

10:25 - Rocco Commisso, visibilmente turbato, e la moglie Chaterine hanno raccolto l'abbraccio di alcuni tifosi presenti, i quali hanno cercato di mostrare il proprio sostegno al Patron viola in questo momento per lui molto difficile.

10:10 - È arrivato al Viola Park anche Emiliano Bigica, attualmente allenatore della Primavera del Sassuolo ma in passato tecnico della Primavera della Fiorentina, tra il 2017 e il 2020.

09:55 - Sui tanti monitor del Viola Park si ricorda Joe Barone. Queste le foto realizzate dai nostri inviati del Bar del centro sportivo e del media center.

09:30 - Presenti la moglie Camilla e i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, un addolorato Rocco Commisso e la moglie Catherine, il ds Pradè, il dt Burdisso e tutti i membri dello staff viola, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e l'architetto Marco Casamonti. Di fianco alla bara sono state esposte anche diverse sciarpe e il vessillo della Fiorentina.