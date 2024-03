FREY A FV, Quanti progetti con Joe. Stasera chiamo Rocco e domani sarò a Firenze

FirenzeViola.it

Ha la voce rotta dall'emozione quando Firenzeviola.it lo contatta per un ricordo e un pensiero per Joe Barone, prematuramente scomparso ieri, ma Sebastien Frey ricorda con grande affetto il rapporto avuto con il dirigente viola: "Dal momento in cui è stato ricoverato ci immaginavamo come sarebbe andata, purtroppo ieri non è stata una bella giornata e provo grande tristezza perché quando un uomo se ne va così veloce e così giovane resta poco altro. Poi il mio rapporto con la nuova società è iniziato proprio con Joe che mi chiamò due settimane dopo essere arrivato a Firenze, ci eravamo scambiati un po' di pareri per dei progetti insieme. Ho sempre parlato tanto con lui e dopo l'inaugurazione del Viola Park mi ha accompagnato personalmente in golf cart all'uscita e siamo stati 10 minuti io e lui: ci siamo detti delle cose profonde che resteranno tra di noi. Oggi che oggi non c'è più tengo a sottolineare che era veramente innamorato della sua Fiorentina, la viveva con grande orgoglio e ha trattato tutti con affetto. Per questo tutti lo ricordano, vuol dire che ha lasciato qualcosa anche umanamente. Andava così fiero del Viola Park... Me lo mostrò la prima volta durante il cantiere, con il suo casco giallo, poi ho passato un bellissimo momento per l'inaugurazione. Aveva le idee molto chiare e voleva fare le cose in grande ma ci vuole del tempo. Quando parlava della sua Fiorentina era veramente innamorato e forse per questo è andato contro tante persone soprattutto nel mondo del calcio di oggi. Lui e Rocco sono sempre stati chiari e volevano che la gente si rendesse conto di ciò che portavano avanti. Anche con me a volte ci siamo scontrati perché i punti di vista sono diversi, ma alla fine c'era sempre una stretta di mano sincera, con il sorriso. Io Joe lo voglio ricordare così, importante, di grande carattere ma sempre con il sorriso".

Un pensiero per la famiglia e per Commisso?

"Assolutamente. Molto probabilmente sentirò Rocco stasera perché ci tengo a dirgli che voglio stargli molto vicino. So che ha perso un alleato e un amico, una persona su cui contava tanto e per questo oggi l'ho visto molto triste. Faccio le sincere condoglianze anche a Camilla e a tutta la famiglia che porta il nome Barone. A Rocco dirò che gli voglio bene e che spero che nonostante il dramma abbia la forza di portare avanti i progetti che avevano con Joe: è quello che avrebbe voluto anche lui".

Viene a Firenze?

"Domani. Sarei dovuto venire oggi, purtroppo mio papà ha avuto dei problemi e per questo arriverò domani e starò tutto il giorno a Firenze. Poi venerdì sarò a Palazzo Vecchio come ambasciatore per il tour de france, erano cose già organizzate così come la festa del sindaco per la chiusura del mandato".