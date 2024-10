Ospite speciale sugli spalti del Kybunpark questa sera per San Gallo-Fiorentina. Come mostra lo scatto realizzato da FirenzeViola.it, a vedere la partita ci sarà anche l'ex centrocampista viola Zdravko Kuzmanović, serbo ma nato in Svizzera e che ha concluso la carriera proprio nella sua terra nativa con la maglia del Basilea.