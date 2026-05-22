Dove seguire Fiorentina-Atalanta in televisione, in radio e in streaming
FirenzeViola.it
>Fiorentina-Atalanta, gara valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A, si giocherà stasera alle ore 20:45 allo stadio Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e sarà visibile sia tramite app su smart TV, tablet, smartphone e console, sia in streaming attraverso il sito ufficiale della piattaforma. Per gli abbonati Sky con pacchetto “Zona DAZN”, la sfida sarà disponibile anche sul canale DAZN 1, numero 214 del satellite. La telecronaca della partita sarà affidata a Luca Farina, mentre il commento tecnico sarà curato da Alessandro Budel, mentre la diretta radio sarà possibile seguirla come sempre anche su Radio Firenzeviola.
Pubblicità
Notizie di FV
Fiorentina, i meriti di Vanoli protagonista della salvezza: stasera va applaudito. I giocatori hanno deluso, la società anche, l'allenatore nodi Alberto Polverosi
Le più lette
2 Fiorentina, i meriti di Vanoli protagonista della salvezza: stasera va applaudito. I giocatori hanno deluso, la società anche, l'allenatore no
Copertina
Lorenzo Di BenedettoParatici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com