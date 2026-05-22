Dove seguire Fiorentina-Atalanta in televisione, in radio e in streaming

>Fiorentina-Atalanta, gara valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A, si giocherà stasera alle ore 20:45 allo stadio Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e sarà visibile sia tramite app su smart TV, tablet, smartphone e console, sia in streaming attraverso il sito ufficiale della piattaforma. Per gli abbonati Sky con pacchetto “Zona DAZN”, la sfida sarà disponibile anche sul canale DAZN 1, numero 214 del satellite. La telecronaca della partita sarà affidata a Luca Farina, mentre il commento tecnico sarà curato da Alessandro Budel, mentre la diretta radio sarà possibile seguirla come sempre anche su Radio Firenzeviola.