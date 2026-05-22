Top FV, si chiude la stagione: chi il miglior viola in Fiorentina-Atalanta 1-1?

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Ieri alle 23:35Notizie di FV
di Redazione FV

Il pareggio in casa contro l'Atalanta abbassa il sipario sulla stagione della Fiorentina, una delle più tristi e negative della storia viola. Al Franchi finisce 1-1 nell'ultima giornata di campionato, con la rete iniziale di Piccoli e il pari della Dea con l'autogol di Comuzzo.

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TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO L'ATALANTA?