Fiorentina, il programma di oggi: saluto al Viola Park, iniziano le vacanze

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Primo giorno libero per la Fiorentina. All'indomani del pareggio ottenuto contro l'Atalanta, che ha segnato la fine di una stagione molto deludente, i giocatori viola concludono la propria annata e iniziano il periodo di ferie. La squadra è passata stamani dal Viola Park a riprendere ciò che era rimasto degli oggetti personali e per un saluto collettivo, poi c'è stato il consueto "rompete le righe", con gli impegni sportivi terminati - eccezion fatta per coloro che andranno in Nazionale - fino alla ripresa del ritiro per la prossima annata, in programma a metà luglio.