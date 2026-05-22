Fiorentina-Atalanta, fischi alla lettura della formazione viola: esclusi Vanoli e Astori

Fiorentina-Atalanta, fischi alla lettura della formazione viola: esclusi Vanoli e AstoriFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:43Notizie di FV
di Redazione FV

Nell'immediato pre partita della sfida tra Fiorentina e Atalanta al Franchi, nel consueto momento della lettura delle formazioni, sono arrivati i fischi da parte dei tifosi viola per tutti i giocatori gigliati ad esclusione del tecnico Paolo Vanoli e del capitano per sempre Davide Astori, ovviamente applaudito da tutto lo stadio.