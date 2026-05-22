Fiorentina-Atalanta 1-1, entra Lezzerini: scroscio di applausi per Christensen

Fiorentina-Atalanta 1-1, entra Lezzerini: scroscio di applausi per ChristensenFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:34Notizie di FV
di Redazione FV

A pochi minuti dal novantesimo e quindi dalla fine di Fiorentina-Atalanta, Paolo Vanoli concede qualche minuto in campo a Luca Lezzerini. Il portiere, tornato in viola l'estate scorsa, prende il posto di un applauditissimo Christensen. Durante il cambio, infatti, il danese è uscito nel bel mezzo di un tripudio che il Franchi gli ha riservato.