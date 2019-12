FLORENZI, IL SUO FUTURO PASSA (ANCHE) DA FIRENZE

Un nome che risuona nella testa di tutti i fiorentini è quello di Alessandro Florenzi. Un caso che, allo stesso tempo, sta tenendo sulle spine tutta la Capitale giallorossa. Il classe '91 sta passando forse il suo peggior momento alla Roma. In questa prima parte di campionato si è più volte seduto in panchina e lo spazio che gli è stato concesso non è stato quello che il giocatore si aspettava.

Mancini è stato chiaro: se il calciatore vuole andare all'Europeo, deve trovare continuità e giocare. Da qui nasce la possibilità di un probabile divorzio con la sua Roma. La Fiorentina è tra le pretendenti che si sono fiondate sul terzino azzurro, sfruttando la vicinanza del ds Pradè con Roma, la presenza di Montella, allenatore che lo lanciò in Serie A e l'agente Lucci, in ottimi rapporti con la dirigenza gigliata. Anche se i viola non sono da soli. Ci sarebbe anche il Cagliari interessato al capitano ma i giallorossi non hanno intenzione di rinforzare una diretta avversaria. Tutto sta nella volontà del ragazzo e sarà lui a decidere. Anche se vedendo questa prima parte di stagione, la certezza di essere un titolare inamovibile, rimanendo a Roma, non c'è. La Fiorentina gli concederebbe lo spazio che attualmente non sta trovando, e la vicinanza con la Capitale, consentirebbe al calciatore di non dover spostare la famiglia, trasferendosi a pochi chilometri da Roma. Al momento Pradè deve convincere la Roma con un'offerta adeguata, perché quella del prestito non sembra stuzzicare fino in fondo Petrachi&Co.

Intanto venerdì sera Florenzi e la Fiorentina si incroceranno, al momento solo da avversari, proprio perché al Franchi arriva la squadra di Fonseca. E saranno la partita con la Fiorentina e le prossime gare del girone d'andata che faranno prendere la decisione definitiva al terzino. Infatti se Fonseca dovesse schierarlo titolare, concedendogli il giusto spazio, allora Florenzi potrebbe anche decidere di rimanere in giallorosso. In caso contrario il calciatore chiederebbe la cessione, perché il timore di perdere l'Europeo si farebbe sempre più forte. Il futuro di Florenzi quindi passa proprio dal Franchi, con la partita di venerdì che sarà crocevia per il futuro del calciatore.