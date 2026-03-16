Gosens sostituito a Cremona, la diagnosi: trauma toracico posteriore

Gosens sostituito a Cremona, la diagnosi: trauma toracico posterioreFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:17Notizie di FV
di Redazione FV

Uscito a 10 minuti dalla fine di Cremonese-Fiorentina per una botta presa al costato scontrandosi contro il palo della porta di De Gea, la diagnosi a caldo fatta dalla Fiorentina per Robin Gosens prevede un trauma toracico posteriore per l'esterno tedesco. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni ma una sua presenza con il Rakow è quantomeno in dubbio.