FirenzeViola
Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e rimani aggiornato!
Firenzeviola.it è anche su YouTube! Il portale per tutti gli appassionati di Fiorentina è presente sui principali social network per non farvi perdere neanche un aggiornamento e un'emozione legata alla squadra viola, tra questi anche YouTube, la piattaforma per le analisi e i contenuti video. Notizie, approfondimenti ma anche pillole di calciomercato: il canale di Firenzeviola.it è tutto questo. Clicca sulla campanella, iscriviti al canale e non ti perderai niente di tutto ciò che riguarda il mondo della Fiorentina.
Pubblicità
Notizie di FV
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)di Luca Calamai
Le più lette
1 5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Copertina
FirenzeViolaKean, avanti adagio per il rinnovo. A Old Trafford per segnare a chi lo aspettava a braccia aperte
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
Angelo Giorgetti‘Mi fido di Pioli’: i 5 motivi per crederci. A Leicester inciampo evitabile, Sohm è un jolly e vediamo quanta qualità aggiungerà. Sorteggio Conference ok: chi conosce gli avversari? Caso Mandragora: è più utile nel centrocampo a 3
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com