Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e resta aggiornato

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Notizie di FV
Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
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Copertina
FirenzeViolaBraschi l'unica luce nella notte buia dell'Olimpico: il finale di stagione un'occasione per prendersi la Viola
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
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