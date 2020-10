FIRENZE ASPETTA IL SUO SINDACO

Borja Valero ancora ai box e nelle migliori delle ipotesi rientrerà con il Parma, altrimenti lo rivedremo dopo la sosta. E mai come ora un giocatore come lui farebbe comodo per stemperare le critiche. Già le sue parole, a Radio Bruno qualche ora fa, hanno avuto la capacità di rasserenare un po' l'ambiente. Manca infatti una figura come lui, che ha dimostrato attaccamento alla maglia e a Firenze tornando a viverci e a giocarci come era stato sempre nelle sue intenzioni. Mai come ora si nota appunto la sua assenza perché i tifosi avrebbero maggior voglia di sostenere una squadra con giocatori che come lui siano di qualità e si identifichino fortemente con loro. Il Covid e l'impossibilità di avere rapporti diretti con i giocatori, dentro e a maggior ragione fuori lo stadio, fanno il resto nel creare un certo distacco tra sostenitori (ora presi anche da altri problemi) e squadra stessa in un momento in cui certo non brilla per risultati e gioco.

Con le sue geometrie in campo, la sua esperienza, la capacità di impreziosire il gioco e la sua fiorentinità certo Iachini avrebbe un compito più semplice ed è per questo che si spera nel pronto recupero del "sindaco". Borja Valero però, che non ha avuto tempo né per riposarsi dopo l'avventura con l'Inter né per una preparazione atletica in piena regola con i viola, buttato subito nella mischia ha rimediato un guaio muscolare, "in una zona complicata" come ha spiegato lui stesso (visto che la Fiorentina non ha mai chiarito il tipo di infortunio e i tempi di recupero, creando aloni di mistero che non fanno mai bene alla squadra stessa) e dunque ci vorrà pazienza, anche se tutti lo aspettano a braccia aperte.