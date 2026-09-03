Maglie e centenario: per la prima volta libere le numero 7, 8, 9, 10 e 11

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La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia dei nuovi acquisti, lasciando però vacanti alcune casacche di grande tradizione come la 7, la 8, la 9 e la 11. Una scelta particolare, visto che il regolamento avrebbe consentito agli ultimi arrivati di utilizzare anche i numeri già indossati in gare ufficiali da calciatori successivamente ceduti. Beto avrebbe quindi potuto ereditare la 9 di Kean, così come Gonçalves, Gnonto o Njie avrebbero potuto scegliere la 7 oppure le maglie lasciate libere da Mandragora e Gudmundsson. I nuovi viola hanno invece preferito numeri differenti: Beto il 23, Gonçalves il 28, Gnonto il 29 e Njie il 25. Una decisione curiosa, che lascia senza proprietario quattro delle casacche più rappresentative. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.