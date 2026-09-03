Gonçalves e un contratto da... Paperone: ecco quanto guadagnerà in viola
Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato il focus dedicato al colpo Pedro Gonçalves e alle cifre che il portoghese percepirà a Firenze: come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, Gonçalves si è trasferito a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di alcune condizioni legate al numero di presenze e al piazzamento finale della Fiorentina. Qualora scattasse l’acquisto definitivo, per il giocatore sarebbe già pronto un contratto di altri quattro anni. L’ingaggio si aggirerà intorno ai 2 milioni di euro a stagione.
Leggi anche: Gonçalves: i dettagli del contratto e le cifre dell'ingaggio
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