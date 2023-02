FIORENTINA-SPORTING BRAGA 3-2 (7-2), RIVIVI IL LIVE DI FV!

FINE SECONDO TEMPO

90' - Il direttore di gara concede 1 minuto di recupero

87' - Altro bel colpo di testa da parte di Cabral, su traversone di Terzic, ribattuto da Tiago Sà. C'era però fuorigioco del brasiliano

85' - Adesso il Braga prova a farsi pericoloso con un'imbucata per Ruiz che viene prontamente anticipato da Quarta

82' - GOOOOLLLLL!!!! CABRAAALLLLLL!!!!!!!! Rete da centravanti vero per il brasiliano che devia in porta un bel cross da parte di Bonaventura! La Fiorentina conduce per 3-2

79' - Il Braga sostituisce Niakaté con Saatçi

77' - Ottimo break difensivo da parte di Terzic che poi vuole calciare e conclude alto. Applausi, comunque, del Franchi

74' - Buono spunto in fase di ripiego da parte di Cabral, applaudito dal pubblico

73' - Cambio anche per la Fiorentina: Saponara viene sotituito da Brekalo

71' - Per il Braga escono Banza e Djaló, entrano Ruiz e Bruma

69' - Doppio giallo per la Fiorentina: il primo a Quarta per un'entrata scomposta su Banza e l'altro a Biraghi per proteste

65' - Brutta conclusione da parte di Bonaventura che, servito al limite dell'area da Ikoné, calcia molto alto sopra la traversa

64' - Rimene a terra Mandragora dopo un contrasto aereo con Banza

61' - Anche il Braga opera due cambi: esce Pizzi ed entra Racic, fuori André Horta e dentro Ricardo Horta

59' - Doppia sostituzione per la Fiorentina: escono Gonzalez e Bianco, entrano Ikoné e Castrovilli, al suo esordio assoluto in Europa

57' - GOOOOOLLLLLLL!!!!!! A SEGNO SAPONARAAAA!!!!!!! Gran contropiede di Bonaventura il quale poi scarica sull'esterno che con un destro preciso spiazza Tiago Sà. Ora è davvero 2-2

56' - Giallo a Gonzalez per perdita di tempo

55' - Nel frattempo la grafica della goal line technology recitava "2-2": evidentemente in Var era in disaccordo

54' - Attenzione, gol della Fiorentina annullato! Si riparte da calcio d'angolo per i viola

53' - Squadre che adesso si radunano verso le panchine discutendo animatamente

52' - Gioco fermo da qualche minuto per un presunto check del Var non facilmente interpretabile

48' - GOOOOOOLLLLL DI CABRAAAAALLLL!!!!!!!!!!!!! Primo traversone di Terzic, peraltro di destro, e imbucata vincente di Cabral il cui tiro per poco non viene intercettato sulla linea da Tiago Sà, ma l'arbitro decreta la rete per il brasiliano: 2-2

45' - Si riparte! Primo pallone della ripresa toccato stavolta dal Braga. La Fiorentina intanto ha sostituito Dodo con Terzic

INIZIO SECONDO TEMPO

--------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

47' - Ci prova anche Mandragora di testa su cross di Dodo, ma la conclusione è meno pericolosa della precedente e finisce alta sopra la traversa

46' - Gonzalez! Colpo di testa insidiosissimo dell'argentino su traversone di Mandragora. Tiago Sà devia in angolo

45' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero

43' - Il giocatore si rialza, la gara riparte

41' - Rimane a terra il difensore centrale portoghese Niakaté dopo un contrasto in difesa. Staff medico in campo

39' - Prima ammonizione della partita all'indirizzo di Dodo, per un fallo nella metà campo del Braga

38' - Contropiede di Cabral che viene fermato regolarmente secondo l'arbitro al limite dell'area avversaria

36' - GOOOOOLLLL DI MANDRAGORAAAA!!!!!!! LA FIORENTINA ACCORCIA SUBITO LE DISTANZE! Scambio tra Dodo e Bonaventura, il quale poi crossa e trova Mandragora in area che, di destro, supera Tiago Sà! Risultato sull'1-2

33' - ATTENZIONE, RADDOPPIO DEL BRAGA! HA SEGNATO DJALÓ! L'attaccante riceve dal limite dell'area, controlla di petto anticipando Ranieri e calcia potente trafiggendo Sirigu: ora è 2-0 per il Braga

32' - Niakaté prova ad impensierire Sirigu di testa su angolo di Pinzi. Palla alta

30' - Percussione offensiva inconcludente della Fiorentina: adesso i tifosi sugli spalti fischiano indispettiti

26' - Azione rocambolesca dello Sporting Braga che si conclude con un tiro estremamente insidioso, prima del quale però era stato ravveduto un fallo in attacco da parte dei portoghesi. Primi fischi di paura da parte del pubblico del Franchi

25' - Fallo di Biraghi su Mendes, punizione per il Braga dalla destra

22' - Banza! Altro brivido per la Fiorentina che passa stavolta dai piedi del centravanti del Braga con un tiro dalla lunga distanza deviato da Sirigu

20' - Saponara! Prova a calciare di destro in controbalzo dentro l'area di rigore avversaria dopo un angolo battuto da Dodo, ma il tiro si infrange sulla difesa portoghese

19' - Adesso la Fiorentina prova a reagire con una fase di possesso palla prolungato

16' - GOL DEL BRAGA! SEGNA ANDRÉ CASTRO! Destro potente da fuori area del centrocampista su ribattuta della retroguardia gigliata dopo un calcio d'angolo avversario: 1-0 per il Braga

13' - Lancio lungo alla ricerca di Djaló, chiuso ottimamente da Quarta e Biraghi. Incessanti nel frattempo i cori delle due tifoserie

11' - Mendes commette fallo a centrocampo su Biraghi: punizione per i viola

9' - Gonzalez! Prima azione pericolosa da parte della Fiorentina, con l'argentino che di testa, su cross di Biraghi, ha provato a sorprendere Tiago Sà senza successo

7' - Tentativo di girata da parte di Bonaventura in area di rigore bracarense che, però, finisce molto alto sopra la traversa

6' - I portoghesi gestiscono la sfera e cercano spazi: finora match abbastanza bloccato

4' - Fallo in attacco di Quarta, si riparte da calcio di punizione per il Braga

3' - Riprende la sfida, Banza si rialza pur con qualche acciacco

1' - Gioco subito fermo per un fallo commesso da Ranieri nella metà campo avversaria ai danni di Banza: entra in campo lo staff sanitario

0' - Si comincia! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:56 - Ecco che entrano in campo le squadre, pronte a disporsi al centro del campo prima degli scatti di rito, con anche in sottofondo la consueta colonna sonora del torneo internazionale

20:53 - Vi riproponiamo di seguito le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco, Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All.: Vincenzo Italiano

SPORTING BRAGA (4-3-3): Tiago Sà; Mendes, Niakatè, Paulo Oliveira, Cristian Borja; André Castro, Pizzi, Rodrigo Gomez; Alvaro Djaló, Banza; André Horta. All.: Artur Jorge

20:50 - Mentre allo stadio Artemio Franchi risuona l'inno della Fiorentina, ricordiamo che il risultato dalla gara d'andata vede i viola in vantaggio di quattro reti (dal giugno del 2021, sottolineiamo, non è più valida la regola dei gol in trasferta)

20:45 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Sporting Braga, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League