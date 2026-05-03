Fiorentina solida in difesa negli ultimi match, ma attenzione all'esame Malen

vedi letture

La Fiorentina di Mister Vanoli in questi turni di campionato ha preferito la via della concretezza piuttosto di quella dello spettacolo. Ciò è testimoniato dai pochi gol segnati, ma anche dai soli 3 subiti, con 4 clean sheet per David De Gea nelle ultime 7 partite. Il portiere spagnolo, grazie all'apporto difensivo dei compagni, è riuscito dunque ha tornare sui livelli della passata stagione per quanto riguarda le reti subite.

La linea difensiva della Fiorentina domani avrà però l'esame più difficile di questo finale di Serie A contro Donyell Malen. L'attaccante olandese da quando è arrivato in Italia dall'Aston Villa ha già segnato 11 reti ed è di gran lunga il centravanti più in forma del campionato. L'esame Malen decreterà dunque il livello di maturità raggiunto dal reparto più arretrato della Fiorentina.