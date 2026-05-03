FirenzeViola La Fiorentina ha blindato la difesa: domani per De Gea e compagni arriva l'esame Malen

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Quella delle ultime giornate non è stata sicuramente una Fiorentina spettacolare, ma piuttosto una Fiorentina concreta che ha cercato di fare il minimo indispensabile per portare la barca verso il porto della salvezza. Nelle ultime sette gare di campionato infatti gli uomini di Vanoli hanno realizzato appena otto gol che, se escluso il poker in casa della Cremonese, diventano addirittura quattro nelle ultime sei.

I numeri della difesa

Per un attacco però che continua a fare fatica in quasi tutti i suoi interpreti (e che è orfano da ormai troppo tempo di Moise Kean), c’è una difesa che si è attestata proprio in questo slot di partite come la seconda migliore del campionato con appena tre reti subite e quattro clean sheet accumulati per De Gea e compagni. Numeri che testimoniano il lavoro fatto da Vanoli sul reparto, ma anche il buon rendimento dei vari singoli difensori, che dopo un’annata tribolata hanno finalmente ritrovato quella stabilità e quel livello di prestazione che aveva caratterizzato la Fiorentina dello scorso anno.

Il test Malen

Domani a Roma contro gli uomini di Gasperini per la linea difensiva gigliata arriverà un test importante, ossia quello contro probabilmente il miglior attaccante del momento della Serie A, Donnyel Malen. L’olandese, arrivato a 11 marcature in campionato in neanche sei mesi da quando si è trasferito dall’Aston Villa ai giallorossi, ha caratteristiche quasi uniche rispetto ai colleghi di reparto delle altre 19 squadre. Sa attaccare infatti meglio di tutti la profondità, nel breve e nel lungo, con tempi e scelta degli spazi davvero di alto livello. Inoltre è dotato di una tecnica sia nel fraseggio con i compagni che nel primo controllo preparatorio a calciare in porta che spesso fa la differenza. Ecco perché per i vari Pongracic, Comuzzo e Ranieri, sarà importante questa partita, che al di là dei punti salvezza che metterà in palio, decreterà anche il livello di maturità raggiunto dal reparto arretrato della Fiorentina, che necessariamente dovrà lavorare come un collettivo per arginare le folate dell’olandese.