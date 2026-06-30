Bianco e un futuro tutto da scrivere. Il suo agente: "Siamo delusi dalla Fiorentina"

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello relativo alle parole del procuratore di Alessandro Bianco Beppe Galli che ha parlato in esclusiva con la nostra emittente. Questo uno dei passaggi più significativi:

Bianco ha possibilità di restare a Firenze?

"Non credo: mi dispiace sia un giocatore che la Fiorentina non pensa di tenere. Sono un po' deluso perché non sia rimasto al Paok, ma vedremo. Qualcosa uscirà fuori".

In che senso?

"Chi deve decidere è la Fiorentina, non noi. Noi saremmo rimasti volentieri al Paok, ma il giocatore è della Fiorentina e sarà il club a decidere il suo futuro. Ma il ragazzo è uno dei giocatori giovani più forti".