Fiorentina sconfitta dal Cagliari: chi si salva tra i viola? Vota il sondaggio Top FV!

Fiorentina sconfitta dal Cagliari: chi si salva tra i viola? Vota il sondaggio Top FV!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina perde ancora uno scontro diretto e lo fa per 2-1 contro un Cagliari corsaro a Firenze. Alle reti di Kilicsoy e Palestra ha provato a rispondere Brescianini con la sua prima rete in Serie A ma non è bastato per evitare la sconfitta che condanna i viola a restare in fondo alla classifica. Chi è stato il migliore in campo per la Fiorentina?

Clicca qui per votare il sondaggio