Subito in campo, la Fiorentina non si ferma. Domenica di allenamento verso il Como

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo la brutta sconfitta casalinga per mano del Cagliari, la Fiorentina non si ferma e torna subito in campo. La squadra di Vanoli lo fa anche per necessità, vista la prossima partita già all'orizzonte: martedì sera, al Franchi (ore 21), arriva infatti il Como per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match che i viola non vogliono sbagliare e per il quale si adopereranno già oggi, con la seduta di allenamento in programma al Viola Park.