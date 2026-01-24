Vanoli su Kean: "Tra un pochettino lo vedremo in campo". E su Ranieri...

Come sta Moise Kean? È una delle domande rivolte a Paolo Vanoli nell'immediato post-partita del Franchi, dove la Fiorentina ha perso contro il Cagliari trovando la prima sconfitta del suo 2026. Kean ha visto l'intera partita dalla tribuna a causa del problema alla caviglia: "Moise - ha ricostruito Vanoli - ha giocato un mese fa con un’infiltrazione, poi dopo il Milan a fine gara ha avuto un gonfiore alla caviglia e abbiamo deciso di fare un programma per rimetterlo in condizione: tra un pochettino lo vedremo in campo”.

Il tecnico gigliato, sempre in conferenza, ha risposto anche a una domanda sulla situazione di Ranieri: "Che io sappia non ha chiesto la cessione. Ho parlato con Ranieri e per me è un giocatore importante”.