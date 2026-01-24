Vanoli su Kean: "Tra un pochettino lo vedremo in campo". E su Ranieri...
FirenzeViola.it
Come sta Moise Kean? È una delle domande rivolte a Paolo Vanoli nell'immediato post-partita del Franchi, dove la Fiorentina ha perso contro il Cagliari trovando la prima sconfitta del suo 2026. Kean ha visto l'intera partita dalla tribuna a causa del problema alla caviglia: "Moise - ha ricostruito Vanoli - ha giocato un mese fa con un’infiltrazione, poi dopo il Milan a fine gara ha avuto un gonfiore alla caviglia e abbiamo deciso di fare un programma per rimetterlo in condizione: tra un pochettino lo vedremo in campo”.
Il tecnico gigliato, sempre in conferenza, ha risposto anche a una domanda sulla situazione di Ranieri: "Che io sappia non ha chiesto la cessione. Ho parlato con Ranieri e per me è un giocatore importante”.
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
2 Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Male i due centrali difensivi, Fagioli non gira, Dodò non basta, Mina annulla Piccoli
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com