Una difesa da 4.5. Le pagelle di Comuzzo, Pongracic e Gosens in Fiorentina-Cagliari

Non sono bei voti quelli che i giocatori della Fiorentina si sono presi da Firenzeviola.it dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari. In particolare sono i difensori viola a prendere voti pessimi, con Comuzzo, Pongracic e anche Gosens che si prendono il 4.5 in pagella. Queste le motivazioni:

COMUZZO - Ingenuità iniziale con un pallone perso che dà il via alla prima occasione del Cagliari nella quale ci mette una pezza Pongracic, non va meglio quando Kilicsoy mette dentro di testa l'uno a zero. Ha i suoi bei problemi anche nel secondo tempo che conclude rimediando anche un giallo, 4,5

PONGRACIC – Intervento tempista su Palestra con deviazione importante sul suo tiro in avvio di gara, si ripete in chiusura prima del ventesimo, ma anche lui è assente ingiustificato sulla ripartenza del Cagliari che porta al gol. Più o meno stesso discorso per il raddoppio cagliaritano dopo il quale si fa ammonire. Serataccia, 4,5

GOSENS – Tentativo innocuo sugli sviluppi di un corner a metà del primo tempo, segno che in avvio sulla sinistra la Fiorentina si vede meno. E sempre dalla sua parte arriva il cross per la testa vincente di Kilicsoy sul vantaggio dei sardi. Finisce in mezzo pure sul 2-0 sardo firmato da un Palestra che oggi gli ha fatto malissimo, 4,5

