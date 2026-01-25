Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, un sabato da Pisacane"
Tuttosport: "Viola, passo indietro. Cagliari, avanti tutta"
La Nazione: "Poca lucidità e gioco solo a tratti. Ahi ahi viola, persa un'occasione"
La Gazzetta dello Sport: "La Viola ci ricasca"
la Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina si ferma. La sconfitta col Cagliari complica la corsa salvezza"
Corriere Fiorentino: "Ritorno alla realtà"
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altridi Tommaso Loreto
FirenzeViolaMuscoli, gol e consapevolezza del momento. Brescianini ha già fatto breccia nella Fiorentina
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
