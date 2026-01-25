Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, un sabato da Pisacane"

Tuttosport: "Viola, passo indietro. Cagliari, avanti tutta"

La Nazione: "Poca lucidità e gioco solo a tratti. Ahi ahi viola, persa un'occasione"

La Gazzetta dello Sport: "La Viola ci ricasca"

la Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina si ferma. La sconfitta col Cagliari complica la corsa salvezza"

Corriere Fiorentino: "Ritorno alla realtà"