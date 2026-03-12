Fiorentina-Rakow 0-0: tacco di Gosens, super risposta di Zych. Viola vicini al gol
FirenzeViola.it
Prima chance da rete per la Fiorentina al 9’: punizione di Fazzini (per fallo su Parisi), coordinazione in area di Gosens che di tacco impegna ad un grande parata in angolo Zych. Si resta sullo 0-0 al Franchi.
