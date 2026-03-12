Fiorentina-Rakow 1-1: Piccoli centra la traversa in contropiede, che sfortuna

Traversa per Roberto Piccoli al 72’: azione di contropiede molto bella, con il centravanti che ruba il pallone a Racovitan e si presenta a tu per tu con Zych penetrando in area dalla sinistra. Tiro secco e palla che tocca la traversa e va sul fondo.