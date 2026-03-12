Franchi, ecco il dato degli spettatori: sono presenti quasi 8mila persone

Franchi, ecco il dato degli spettatori: sono presenti quasi 8mila personeFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:02Primo Piano
di Redazione FV

Sono in tutto 7.852 gli spettatori presenti questa sera allo stadio Franchi di Firenze in occasione della sfida di Conference League tra la Fiorentina e il Rakow. Come fa sapere l'ufficio stampa del club viola, l'incasso lordo totale per questo match è stato pari a 136.938,00 euro.