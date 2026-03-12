Fiorentina-Rakow 0-0: dentro Gudmundsson e Harrison al 58'

Fiorentina-Rakow 0-0: dentro Gudmundsson e Harrison al 58'FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:19Notizie di FV
di Redazione FV

Primi cambi per la Fiorentina: al 58’ Vanoli richiama in panchina Robin Gosens e Jacopo Fazzini e manda in campo Jack Harrison (con Parisi che va a fare il terzino sinistro) e Albert Gudmundsson.