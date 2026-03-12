Fiorentina-Rakow 0-0: show di Parisi sulla fascia poi Fazzini si mangia il gol

Fiorentina ancora vicina al gol del vantaggio al 27’: bellissima azione di Parisi sulla destra, con l’ex Empoli che semina il panico ed entra in area, palla per Fazzini che si coordina bene ma manda la palla alta sopra la traversa. Peccato ma bella azione viola. Si resta sullo 0-0.