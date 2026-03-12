Conference: post Jagiellonia, ecco i precedenti aggiornati della Viola con le squadre polacche

Dopo lo Jagiellonia sarà ancora una squadra polacca a sfidare la Fiorentina in Conference League. Alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi sarà infatti il Rakow il prossimo avversario viola per il match d'andata degli ottavi di finale della competizione europea. La squadra di Vanoli arriva al confronto a +1 sulla zona rossa, risultato maturato grazie al pareggio ottenuto contro il Parma nell'ultima giornata di campionato e alla sconfitta subita dalla Cremonese (ora 18°) contro il Lecce. Nella sfida odierna, invece, il Rakow arriva al Franchi fresco di una convincente vittoria ottenuta in campionato per 2-0 contro il Pogon, risultato che ha issato la squadra di Częstochowa al 4° posto in classifica a quattro lunghezze dalla vetta. Dopo la sfida contro lo Jagiellonia, aggiorniamo i precedenti della squadra viola contro le squadre polacche.

Nella prima sfida in ordine temporale, La Fiorentina fronteggiò il Ruch Chorzow nella Coppa delle Fiere (1970/71). Sfide nelle quali la Fiorentina ottenne un pari (1-1) all'esordio nel torneo e il decisivo successo per 2-0 al ritorno. Successivamwente fu la volta del Widzew Lodz nel terzo turno di qualificazione di Champions League della stagione 99/00, superato agevolmente con un complessivo 5-1, dopo lo 0-2 ottenuto all'andata, disputata in Polonia. Più recentemente, quattro sono state le sfide della squadra viola contro il Lech Poznan, bilancio che recita 2 vittorie e 2 sconfitte. Risultati che arrivano dalle partite dei gironi di Europa League 2015/2016, che videro la Fiorentina sconfitta all'andata per 1-2 e vittoriosa al ritorno con il risultato di 0-2 e dai quarti di Conference League della stagione 22/23, doppia sfida terminata con il parziale di 6-4, risultato che permise al club gigliato di accedere alla semifinale.

Infine, a queste sfide, vanno aggiunte le due partite giocate meno di un mese fa contro la Jagiellonia, match validi per i playoff dell'attuale edizione di Conference League. 0-3 all'andata per la squadra viola e 2-4 al ritorno (0-3 dopo i 90') per i polacchi. Questi i risultati che hanno permesso alla squadra di Vanoli di approvare alla sfida di stasera contro il Rakow e che portano il bilancio viola contro le squadre polacche a 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.