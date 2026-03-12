La Viola domina il Rakow ma al 45' è solo 0-0: due buone chances

vedi letture

È la Fiorentina che fa la partita contro il Rakow ma al Franchi, dopo i primi 45’, il risultato è ancora di 0-0. Partono meglio i polacchi che con Brunes chiama alla risposta sul primo palo e in angolo Christensen. Da allora la Viola sale in cattedra e colleziona due grandi palle gol: la prima è per Gosens all’8’ con il tedesco che di tacco chiama alla risposta in corner Zych mentre la seconda è al 27’ con una bella azione di Parisi sulla destra che serve in ottima posizione Fazzini che manda alto sopra la traversa. Bella Fiorentina nel complesso anche se imprecisa sotto porta.