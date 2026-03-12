FirenzeViola Conference: l'arbitro sorride alle italiane. La scheda di Kabakov

Sarà Georgi Kabakov l'arbitro dell'andata degli ottavi di finale di Conference che vedrà protagoniste la Fiorentina di mister Vanoli contro il Rakow di mister Tomczyk. Il fischietto del match, che andrà in scena questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi, sarà assistito dai connazionali Martin Margaritov e Martin Venev, quarto uomo Radoslav Gidzhenov. Al Var ci sarà, invece, Dragomir Draganov con il supporto di Nikola Popov. L'arbitro bulgaro ha all'attivo ben 56 direzioni in Europa (comprendenti le sfide di qualificazione, girone e fase finale), divise tra Conference League (5), Champions League (15) ed Europa League (36).

Nella sua carriera il fischietto classe 1986 ha arbitrato le squadre italiane in 5 occasioni per un bilancio totale di 3 vittorie e 2 pareggi. La prima in ordine temporale risale al 2017, Atalanta Apollon-Limassol 3-1 del 19 ottobre, sfida valida per la fase a girone di Europa League. Due furono poi le sfide nel 2020: Roma-Gent del 20 febbraio, sfida terminata per 1-0, valida per i sedicesimi di finale di andata di Europa League e Inter-Shakhtar del 27 ottobre, sfida valida per i gironi di Champions League e che terminò col punteggio di 0-0. Infine le ultime due sfide risalgono al 2024 e riguardano entrambe le due romane, impegnate, in quell'anno, in Europa League: il 26 settembre 1-1 della Roma contro l'Atletic Bilbao, il 7 novembre vittoria della Lazio contro il Porto per 2-1. Quello di stasera, inoltre, sarà la prima volta in cui il fischietto bulgaro arbitrerà una squadra polacca.

Per quanto riguarda il metodo di arbitraggio, l'arbitro classe 1986 ammonisce in media 4,5 volte a partita. 10 invece sono state le espulsioni e 11 i rigori concessi, sempre in ambito esclusivamente europeo.