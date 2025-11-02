Fiorentina-Lecce 0-1, quarto cambio per Pioli: dentro anche Piccoli per Dzeko

Fiorentina-Lecce 0-1, quarto cambio per Pioli: dentro anche Piccoli per DzekoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:23Notizie di FV
di Mattia Verdorale

Quarto cambio per la Fiorentina. Pioli le prova tutte e mette dentro anche Piccoli, fuori Dzeko. Il bosniaco impalpabile oggi, come del resto un po' tutta la squadra.