Fiorentina-Lecce 0-1, quarto cambio per Pioli: dentro anche Piccoli per Dzeko
FirenzeViola.it
Quarto cambio per la Fiorentina. Pioli le prova tutte e mette dentro anche Piccoli, fuori Dzeko. Il bosniaco impalpabile oggi, come del resto un po' tutta la squadra.
Pubblicità
Notizie di FV
LiveContestazione fuori dal Franchi: "Uscite a mezzanotte" e "andate a lavorare" i coridi Redazione FV
Le più lette
2 Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Lecce 0-1, le pagelle: solo Fortini da salvare, il centrocampo è disastroso e c'è pure Kean tra i peggiori
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Redazione FVGiorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"
Ludovico MauroFirenzeViolaGli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com