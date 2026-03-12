Tradizionale pranzo Uefa al Viola Park tra dirigenze: presiede Ferrari

Tradizionale pranzo Uefa al Viola Park tra dirigenze: presiede FerrariFirenzeViola.it
Oggi alle 13:39
di Luciana Magistrato

Secondo il protocollo Uefa, durante le gare europee le dirigenze delle squadre che si sfidano pranzano insieme. Uno scambio di inviti e di cortesie reso istituzionale appunto dalla Uefa per favorire i rapporti tra club. La Fiorentina infatti in queste ore sta ospitando la dirigenza del Racow al Viola Park dove tradizionalmente accoglie gli avversari. A presidiare il pranzo il direttore generale Ferrari e una delegazione viola con Edoardo Miano e Fabrizio Sanna.