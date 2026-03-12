Fiorentina-Rakow: ecco dove potete seguire la partita di stasera

Anche stavolta la gara di Conference League non sarà in chiaro. L'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Rakow sarà trasmessA da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per seguirla invece potete affidarvi a noi: diretta testuale su FirenzeViola.it, ma soprattutto radiocronaca dal Franchi su Radio FirenzeViola!