Fiorentina-Rakow: ecco dove potete seguire la partita di stasera
FirenzeViola.it
Anche stavolta la gara di Conference League non sarà in chiaro. L'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Rakow sarà trasmessA da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per seguirla invece potete affidarvi a noi: diretta testuale su FirenzeViola.it, ma soprattutto radiocronaca dal Franchi su Radio FirenzeViola!
