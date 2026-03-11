Parisi e altri dieci: le parole di Vanoli rendono merito alla crescita del terzino

Sono state le parole di Vanoli su Fabiano Parisi e il suo ruolo di leader nello spogliatoio i temi più apprezzati oggi su Firenzeviola.it. L'impegno e la dedizione in campo del terzino sono uno dei motivi per cui è tra i giocatori al momento più apprezzati anche da tutto l’ambiente e dalla tifoseria viola. E questo lo stesso tecnico Vanoli oggi in conferenza stampa lo ha riconosciuto chiaramente, portando Fabiano come esempio da seguire anche per tutti gli altri membri della squadra. Serve e servirà da qui a fine stagione una mentalità alla Parisi per raggiungere la salvezza, in attesa di capire quale futuro attenderà la Fiorentina in Conference League domani contro il Rakow.