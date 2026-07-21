Attacco, restano vive le opzioni Lucca e Pinamonti. Soulé-Viola, zero contatti

vedi letture

Il futuro dell'attacco della Fiorentina continua a essere legato alle decisioni su Moise Kean. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, se il centravanti della Nazionale dovesse restare in viola, Roberto Piccoli potrebbe partire in prestito, con la Lazio tra i club più interessati. Se invece Kean dovesse essere ceduto, l'ex Atalanta rimarrebbe a Firenze e la società interverrebbe comunque sul mercato per acquistare un nuovo attaccante di livello da affiancargli. Tra i profili seguiti dalla dirigenza viola ci sono anche Lorenzo Lucca, attualmente al Napoli, e Andrea Pinamonti del Sassuolo. Quest'ultimo rappresenta un nome particolarmente gradito a Fabio Grosso, che lo ha già allenato nella passata stagione e ne conosce bene caratteristiche e qualità.

La ricerca della Fiorentina non riguarda però soltanto il ruolo di centravanti. Sempre secondo la Rosea, la dirigenza continua a monitorare anche il mercato degli esterni offensivi e tra i giocatori accostati ai viola c'è pure Matias Soulé. L'argentino, che Fabio Paratici conosce bene dai tempi della Juventus, rappresenta un profilo apprezzato, ma al momento non risultano contatti concreti tra le parti. Inoltre, qualora dovesse lasciare la Roma, la priorità del giocatore sarebbe quella di trasferirsi in Premier League oppure in una squadra impegnata nelle competizioni europee, rendendo la pista Fiorentina piuttosto complicata allo stato attuale.