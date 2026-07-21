Alajbegovic e Kulusevski offerti alla Fiorentina, Sportitalia: "Valutazioni in corso"

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La Fiorentina continua a valutare diverse opportunità per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, negli ultimi giorni è stato proposto ai viola Kerim Alajbegovic, esterno del Bayer Levekusen che piace anche all'Atalanta e che è seguito da due club stranieri. La dirigenza gigliata avrebbe inserito il suo nome tra quelli da monitorare, senza però aver ancora preso una decisione definitiva.

Sempre secondo Sportitalia, un intermediario avrebbe offerto anche Dejan Kulusevski alla Fiorentina. L'esterno svedese, attualmente al Tottenham ma reduce da un infortunio e in fase di recupero, rappresenta al momento soltanto un'opportunità prospettata al club viola e non una vera e propria trattativa. La società starebbe quindi portando avanti valutazioni su più profili prima di individuare il rinforzo giusto per le corsie offensive.