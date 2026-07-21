Dovbyk gradito alla Fiorentina: se parte Kean può arrivare per 18-20 mln

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La Fiorentina continua a pianificare il proprio futuro in attacco senza escludere alcuno scenario. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Moise Kean resta un punto di riferimento per Fabio Grosso e per la dirigenza viola, ma non viene considerato incedibile. La linea del club è chiara: davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile, intorno ai 40 milioni di euro, la società prenderebbe in considerazione la cessione dell'attaccante della Nazionale. Per questo motivo Fabio Paratici si starebbe già muovendo su più fronti per individuare un eventuale sostituto, così da non farsi trovare impreparato. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione nelle ultime ore sarebbe tornato in auge quello di Artem Dovbyk, centravanti della Roma destinato a lasciare la Capitale dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Dovbyk-Viola, gli scenari

Secondo il quotidiano, l'operazione potrebbe svilupparsi su una base di 18-20 milioni di euro, cifra che la Fiorentina potrebbe investire soltanto in caso di cessione di Kean. Inizialmente il club viola aveva pensato a un prestito, ma la Roma preferirebbe una cessione a titolo definitivo per fare cassa, anche accettando una piccola minusvalenza. Dovbyk è stato proposto anche ad altre società, tra cui il Genoa, ma la Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione. L'idea sarebbe quella di ripetere un'operazione simile a quella realizzata due anni fa con Kean: puntare su un attaccante reduce da una stagione complicata per rilanciarlo. Dopo gli oltre venti gol segnati ai tempi del Girona, infatti, l'ucraino è in cerca di riscatto. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio, pari a circa 3,5 milioni di euro a stagione, uno stipendio che richiederebbe un'attenta valutazione da parte della società viola.