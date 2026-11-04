Fagioli più avanzato e Oulai in regia: per Repubblica solo così i viola svolteranno a centrocampo

Fagioli più avanzato e Oulai in regia: per Repubblica solo così i viola svolteranno a centrocampoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:45Primo Piano
di Redazione FV

Nelle ultime due partite, con gli ingressi a gara in corso al posto di Fagioli, tra i titolari inamovibili di Paolo Vanoli, Inao Oulai ha cambiato la partita. E qui sta il dilemma in vista del futuro. Per quanto il tecnico continui a considerare l’uno l’alternativa dell’altro, ponendo mediaticamente anche un dualismo tra i due, la Fiorentina potrà definitivamente svoltare in mezzo al campo con la coesistenza proprio di Oulai e Fagioli.

Anzi, in questo periodo in cui Nicolò sta incontrando maggiori difficoltà, alzarlo di qualche metro con Christ dietro potrebbe dare più linfa e qualità al centrocampo. Lo riporta questa mattina la Repubblica.