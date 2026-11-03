Freitas e i consigli su Gonçalves: "Mi ricorda Riquelme, vi spiego. E sul ruolo..."

L'ex dirigente della Fiorentina Carlos Freitas oggi in diretta a Radio FirenzeViola ha parlato del suo connazionale Pedro Gonçalves, esprimendo il suo parere sul ruolo e fa un paragone importante sulle difficoltà che incontra nella Fiorentina: "Gonçalves non ha i ritmi alti perciò non può fare l'esterno secondo me, deve giocare dentro ed essere coperto dagli altri che fanno il lavoro sporco al posto suo. La sua parabola mi ricorda in certi sensi Riquelme, uno che in Argentina era una divinità e in Europa ha avuto qualche difficoltà".