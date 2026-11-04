Gonçalves, obbligo di riscatto difficile: per la Gazzetta dello Sport intanto cresce l’intesa con João Mário
Dopo la gara con il Sassuolo, Paolo Vanoli ha elogiato Pedro Gonçalves, invitando soprattutto i ragazzi più giovani a ispirarsi alla sua mentalità piuttosto che ai modelli proposti dai social. A colpire il tecnico è stata in particolare la reazione del portoghese dopo essere entrato soltanto al 90’ contro l’Atalanta: nessuna protesta o malumore, ma ancora più dedizione nel lavoro quotidiano. La Fiorentina ha già speso 2,5 milioni per il prestito e a giugno dovrà valutare un ulteriore investimento da 22,5 milioni per il riscatto.
L’obbligo, vincolato al verificarsi di determinate condizioni, sembra destinato a non concretizzarsi. Restano comunque importanti le qualità offensive del giocatore, che vanta 114 gol in carriera, 97 dei quali realizzati con lo Sporting. Al Viola Park Gonçalves ha trovato una particolare sintonia con il connazionale João Mário. I due attendono la sfida contro la Juventus al Franchi: il secondo ritroverà il suo passato, mentre il portoghese andrà a caccia della prima marcatura in maglia viola in Serie A. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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