Fagioli, momento delicato. La Nazione: "Confronto con Vanoli e concorrenza con Oulai"

Nicolò Fagioli è stato l’unico a lasciare Reggio Emilia con qualche motivo di preoccupazione. Per il centrocampista viola è arrivata la seconda prova negativa consecutiva, dopo quella contro l’Atalanta. Se in quell’occasione Vanoli lo aveva sostituito all’intervallo, contro il Sassuolo il cambio con Oulai è arrivato al 63’, con la Fiorentina già in vantaggio. Tempistiche diverse, ma resta evidente il momento complicato attraversato dal regista. Dopo alcune prestazioni sulla linea della sufficienza contro Genoa, Como e Inter, il rendimento di Fagioli è calato drasticamente. Anche a Reggio Emilia il primo tempo è stato deludente, con l’errore sul pallone perso in occasione del gol di Laurienté. Una giocata rischiosa in mezzo agli avversari che ha favorito la ripartenza del Sassuolo. Servirebbe maggiore semplicità, soprattutto con Oulai che spinge per conquistare il posto da titolare.

Vanoli ha già difeso pubblicamente il centrocampista, ma al Viola Park potrebbe esserci stato anche un confronto privato. Fagioli vuole diventare un leader della Fiorentina e conquistare un ruolo importante in Nazionale, con il Mondiale nel mirino. Le ultime prove, però, non lo stanno aiutando. Resta un riferimento tecnico della squadra, ma serve una reazione. All’orizzonte c’è la Juventus, il club in cui è cresciuto e che non ha creduto fino in fondo in lui: un’occasione importante per ritrovare fiducia e centralità in maglia viola. Lo riporta La Nazione.