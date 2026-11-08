Fiorentina-Juventus stasera alle 20.45: ecco come seguire la partita del Franchi
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Il posticipo dell'undicesimo turno è di quelli da brividi. La Fiorentina, reduce dal successo contro il Sassuolo, riceve la Juventus, anch'essa capace di rialzarsi nell'ultima settimana, con le vittorie contro Napoli e Az (Europa League). Calcio d'inizio stasera ore 20.45 per una gara che sarà visibile in esclusiva su Dazn; per seguirla con noi i canali sono sempre gli stessi, FirenzeViola.it con la diretta testuale e Radio FirenzeViola con la cronaca del match affidata al nostro Andrea Giannattasio collegato dal Franchi, con ampio pre e post-partita e commenti da studio con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua.
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