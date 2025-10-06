Fiorentina in crisi, le opinioni divergenti delle grandi firme su Pioli

La Fiorentina ha raccolto solo 3 punti e perso tutte le partite disputate al Franchi. Un bottino magro e un gioco che ancora non convince così come i migliori giocatori della scorsa stagione. Ecco allora che è facile puntare il dito sull'allenatore. Ma su Pioli le opinioni delle grandi firme giornalistiche si dividono.

Se Ivan Zazzaroni si chiede "perché dovrebbero esonerarlo, o lui dimettersi, dopo sei partite? Un allenatore di grande esperienza, lotta per cercare di recuperare. Altrimenti è senza palle", di avviso contrario è Giancarlo Padovan che tuona sul tecnico viola e i dirigenti che lo hanno scelto: "Io ritengo sia una Fiorentina più debole rispetto all'anno scorso. Il punto nodale è come fai a riprendere Pioli, dopo che ha quasi fallito dappertutto e ha vinto uno scudetto con il Milan perché lo ha perso Inzaghi". Punti di vista divergenti insomma.